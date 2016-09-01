US Open. Катарина Завацкая не сумела пробиться во второй круг

Сегодня, 09:05 167 | Теннис

В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходят матчи первого круга.



20-летняя украинка Катарина Завацкая, занимающая в мировой классификации 108-е место, не смогла остановить 17-ю ракетку мира, 21-летнюю Елену Рыбакину из Казахстана. Поединок длился 1 час 9 минут и завершился в пользу Рыбакиной со счетом 6:3, 6:0.



Рыбакина сделала четыре брейка и не позволила Завацкой заработать ни одного брей-пойнта. На счету победительницы четыре эйса и две двойные ошибки, а Катарина один раз подала навылет и совершила пять двойных.



Во втором круге Рыбакина сыграет с американкой Шелби Роджерс, которая уверенно обыграла россиянку Ирину Хромачеву – 6:2, 6:2.



Отметим, что барьер первого круга на US Open преодолели четыре украинских теннисисток из шести. Во второй круг вышли: Катерина Козлова, Катерина Бондаренко и Даяна Ястремская.

Кроме Завацкой не смогла пробиться во второй круг и



Теннис. WTA. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк. (США). Хард. Призовой фонд $53,400,000. 128 участниц

Первый круг

Елена Рыбакина (Казахстан, 11) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:3, 6:0

Шелби Роджерс (США) – Ирина Хромачева (Россия, SR) – 6:2, 6:2 В Нью-Йорке (США) на турнире категории Grand Slam – Открытом первенстве США у женщин проходят матчи первого круга.20-летняя украинка, занимающая в мировой классификации 108-е место, не смогла остановить 17-ю ракетку мира, 21-летнююиз Казахстана. Поединок длился 1 час 9 минут и завершился в пользу Рыбакиной со счетом 6:3, 6:0.Рыбакина сделала четыре брейка и не позволила Завацкой заработать ни одного брей-пойнта. На счету победительницы четыре эйса и две двойные ошибки, а Катарина один раз подала навылет и совершила пять двойных.Во втором круге Рыбакина сыграет с американкой, которая уверенно обыграла россиянку– 6:2, 6:2.Отметим, что барьер первого круга на US Open преодолели четыре украинских теннисисток из шести. Во второй круг вышли: Марта Костюк Кроме Завацкой не смогла пробиться во второй круг и Ангелина Калинина. Леся Цуренко снялась с турнира до начала соревнований.Елена Рыбакина (Казахстан, 11) – Катарина Завацкая (Украина) – 6:3, 6:0Шелби Роджерс (США) – Ирина Хромачева (Россия, SR) – 6:2, 6:2