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Ястремская во время карантина занимается волонтерской деятельностью
25-я ракетка мира Даяна Ястремская на своей странице в Instagram прокомментировала волонтерскую работу во время карантина, в рамках которой она вместе с народным депутатом Александром Горенюком помогает нуждающимся одесситам.

«Работаем. Быстро, слаженно и дружно. До конца дня первая 1000 продуктовых наборов доедет к бабушкам, дедушкам, многодетным мамам и семьям, оставшимся без дохода. Часто задаваемый вопрос: «Как вы понимаете, кому нужна доставка?». Мы не просим никаких подтверждающих документов и не обращаемся в социальные службы за «списками», ведь знаем, что многие люди не успели стать на учет или же им просто неудобно просить о помощи. Но мы коммуницируем с общественными организациями, с нашими волонтерами, с председателями ОСМД, штабом 7 канала и многими другими организациями, которые точно понимают, кому сейчас так необходима наша помощь.
Также мы видим все ваши заявки в личных сообщениях и по возможности помогаем. Дальше – больше! Присоединяйтесь! Нам все еще очень нужны волонтеры!»
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Работаем ? Быстро, слаженно и дружно. До конца дня первая 1000 продуктовых наборов доедет к бабушкам, дедушкам, многодетным мамам и семьям, оставшимся без дохода. ?Часто задаваемый вопрос: «Как вы понимаете, кому нужна доставка?» ?Мы не просим никаких подтверждающих документов и не обращаемся в социальные службы за «списками», ведь знаем, что многие люди не успели стать на учет или же им просто неудобно просить о помощи. ?Но мы коммуницируем с общественными организациями, с нашими волонтерами,с председателями ОСМД, штабом 7 канала и многими другими организациями, которые точно понимают, кому сейчас так необходима наша помощь. Также мы видим все ваши заявки в личных сообщениях и по возможности помогаем. Дальше – больше! @goreniux ?? Присоединяйтесь! Нам все еще очень нужны волонтеры! #фондДiя #дiяпротивпандемии #одесса #помощь #DY

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