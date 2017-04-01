Чорич: С Джоковичем сложнее играть, чем с Федерером или Надалем

Хорватский теннисист Борна Чорич поделился мнением о ведущих игроках мира. Чорич ещё никогда не обыгрывал серба



«Все они невероятные игроки, внесли большой вклад в теннис. У меня и Новака похожий стиль игры, но он всё делает немного лучше, чем я. Возможно, именно поэтому я пока так и не смог его обыграть, — цитирует Чорича Tennis World USA. - Знаю, что всё делаю правильно, у меня верный подход к тренировкам, профессиональный. Но, к сожалению, пока этого недостаточно, чтобы входить в топ-5 рейтинга. Буду делать всё, чтобы добиться этой цели»/



Теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турниры не возобновятся раньше июня.



Хорватский теннисист Борна Чорич поделился мнением о ведущих игроках мира. Чорич ещё никогда не обыгрывал серба Новака Джоковича . При этом он побеждал швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля.«Все они невероятные игроки, внесли большой вклад в теннис. У меня и Новака похожий стиль игры, но он всё делает немного лучше, чем я. Возможно, именно поэтому я пока так и не смог его обыграть, — цитирует Чорича Tennis World USA. - Знаю, что всё делаю правильно, у меня верный подход к тренировкам, профессиональный. Но, к сожалению, пока этого недостаточно, чтобы входить в топ-5 рейтинга. Буду делать всё, чтобы добиться этой цели»/Теннисный сезон приостановлен из-за пандемии коронавируса. Турниры не возобновятся раньше июня.