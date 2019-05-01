Стефанос Циципас защитил титул на турнире в Марселе

Теннис. ATP250. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд 769 670 евро. Одиночный разряд. 28 участников.

В Марселе (Франция) на турнире ATP250 - Open 13 Provence с призовым фондом 769 670 евро в одиночном разряде прошел финальный матч.Шестая ракетка мира, 21-летний грек, посеянный под вторым номером, одержал победу над 19-летним канадцем(7), занимающим в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:3, 6:4.За 1 час 26 минут, проведенные на корте, Циципас сделал три брейка и не удержал одну свою подачу. На его счету четыре эйса при отсутствии двойных ошибок, а Оже-Альяссим три раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Теперь счет в их личных встречах стал равный – 2:2.Титул, завоеванный на турнире Open 13, стал для Циципаса первым в сезоне и пятым в карьере, принеся ему 250 рейтинговых очков и 116,030 евро призовых.Стефанос Циципас (Греция, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 7) - 6:3, 6:4