Дубай. Свитолина на старте потерпела разгромное поражение от 52-й ракетки мира

Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Шестая ракетка мира, 25-летняя украинка, посеянная под третьим номером, потерпела поражение от прошедшей через квалификацию 24-летней американки Дженнифер Брэйди, занимающей в рейтинге WTA 52-е место. Поединок длился ровно 1 час и завершился в пользу американки со счетом 6:2, 6:1.Свитолина взяла одну подачу соперницы и упустила пять своих. Элина ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок против пяти эйсов и одной двойной у Брэйди. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.Во втором круге соперницей Брэйди будет чешка, победившаяиз Латвии – 6:3, 6:2.Дженнифер Брэйди (США, Q) - Элина Свитолина (Украина, 3) – 6:2, 6:1Маркета Вондроушова (Чехия) – Анастасия Севатова (Латвия) – 6:3, 6:2