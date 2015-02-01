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Дубай. Свитолина на старте потерпела разгромное поражение от 52-й ракетки мира
Дубай. Свитолина на старте потерпела разгромное поражение от 52-й ракетки мираВ Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championshipsс призовым фондом $848 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Шестая ракетка мира, 25-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под третьим номером, потерпела поражение от прошедшей через квалификацию 24-летней американки Дженнифер Брэйди, занимающей в рейтинге WTA 52-е место. Поединок длился ровно 1 час и завершился в пользу американки со счетом 6:2, 6:1.

Свитолина взяла одну подачу соперницы и упустила пять своих. Элина ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок против пяти эйсов и одной двойной у Брэйди. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.

Во втором круге соперницей Брэйди будет чешка Маркета Вондроушева, победившая Анастасию Севастову из Латвии – 6:3, 6:2.

Теннис. WTA Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $848 000. Одиночный разряд. 30 участниц.
Первый круг
Дженнифер Брэйди (США, Q) - Элина Свитолина (Украина, 3) – 6:2, 6:1
Маркета Вондроушова (Чехия) – Анастасия Севатова  (Латвия) – 6:3, 6:2
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