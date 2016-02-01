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Хуахин. Свитолина стартовала с победы
Хуахин. Свитолина стартовала с победыЭлина Свитолина. Фото: j48tennis.net

В Хуахине (Таиланд) на турнире WTA категории International с призовым фондом $275 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Четвертая ракетка мира, 25-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под первым номером, одержала победу над прошедшей через квалификацию 31-летней голландкой Бибиан Шуфс со счетом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 19 минут. По ходу встречи у соперниц было по девять брейк—пойнтов, из которых Свитолина реализовала пять, а Шуфс – два. На счету Элины три эйса и пять двойных ошмбок, в ее соперница один раз подала навылет и совершила одиннадцать двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.

Во втором круге Свтолина сыграет с австралийкой Сторф Сэндерс (Q), которая победила норвежку Улрикке Эйкери (Q) – 6:3, 6:4.

Теннис. WTA International. Хуахин (Таиланд). Хард. Призовой фонд $275 000.. Одиночный разряд. 32 участницы.
Первый круг
Элина Свитолина (Украина, 1) – Бибиан Шуфс (Нидерланды) – 6:2, 6:4
Сторф Сэндерс (Австралия, Q) – Улрикке Эйкери (Норвегия, Q) – 6:3, 6:4
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