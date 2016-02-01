Хуахин. Свитолина стартовала с победы

Элина Свитолина. Фото: j48tennis.net

Теннис. WTA International. Хуахин (Таиланд). Хард. Призовой фонд $275 000.. Одиночный разряд. 32 участницы.

В Хуахине (Таиланд) на турнире WTA категории International с призовым фондом $275 000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Четвертая ракетка мира, 25-летняя украинка, посеянная под первым номером, одержала победу над прошедшей через квалификацию 31-летней голландкойсо счетом 6:2, 6:4.Матч продолжался 1 час 19 минут. По ходу встречи у соперниц было по девять брейк—пойнтов, из которых Свитолина реализовала пять, а Шуфс – два. На счету Элины три эйса и пять двойных ошмбок, в ее соперница один раз подала навылет и совершила одиннадцать двойных ошибок. Ранее теннисистки не встречались.Во втором круге Свтолина сыграет с австралийкой(Q), которая победила норвежку(Q) – 6:3, 6:4.Элина Свитолина (Украина, 1) – Бибиан Шуфс (Нидерланды) – 6:2, 6:4Сторф Сэндерс (Австралия, Q) – Улрикке Эйкери (Норвегия, Q) – 6:3, 6:4