Australian Open. Победа Джоковича над Раоничем: обзор матча 1/4 финала (Видео)

Новак Джокович в матче 1/4 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open победил в трех сетах 29-летнего канадца Милоша Раонича, занимающего в мировом рейтинге 35-е место, со счетом

В полуфинале соперником Джоковича будет швейцарец



Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний сербв матче 1/4 финала на турнире «Большого шлема» Australian Open победил в трех сетах 29-летнего канадца, занимающего в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 6:4, 6:3, 7:6(1) . Поединок продолжался 2 часа 49 минут.В полуфинале соперником Джоковича будет швейцарец Роджер Федерер