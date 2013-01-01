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Australian Open. Победа Джоковича над Раоничем: обзор матча 1/4 финала (Видео)
Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира 32-летний серб Новак Джокович в матче 1/4 финала на турнире «Большого шлема»  Australian Open победил в трех сетах 29-летнего канадца Милоша Раонича, занимающего в мировом рейтинге 35-е место, со счетом 6:4, 6:3, 7:6(1). Поединок продолжался 2 часа 49 минут.
В полуфинале соперником Джоковича будет швейцарец Роджер Федерер.

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