Australian Open. Павлюченкова обыграла Кербер и стала последней четвертьфиналисткой



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в одиночном разряде завершились матчи четвертого круга.28-летняя российская теннисистка(30), занимающая в мировом рейтинге 30-е место, одержала волевую победу над 18-й ракеткой мира, 32-летней немкой(17) со счетом 6:7(5), 7:6(4), 6:2.За 2 часа 37 минут, проведенные на корте, Павлюченкова выиграла пять геймов на приеме и проиграла три на своей подаче. Анастасия выполнила четыре эйса и допустила три двойные ошибки, против двух эйсов и шести двойных у Анжелики. Благодаря этой победе россинка вышла вперед в личном противостоянии с Кербер - 8:7.За выход в полуфинал Australian Open Павлюченкова серестит ракетки с испанкой Гарбинье Мугурусой.Анастасия Павлюченкова (Россия, 30) – Анжелика Кербер (Германия, 17) – 6:7(5), 7:6(4), 6:2