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Australian Open. Надаль вышел в 1/8 финала
Australian Open. Надаль вышел в 1/8 финалаВ Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Первая ракетка мира, 33,-летний испанец Рафаэль Надаль (1) обыграл в трех партиях своего 28-летнего соотечественника Пабло Карреньо-Бусту (27), занимающего в мировом рейтинге 30-е место, со счетом 6:1, 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. Надаль реализовал пять брейк-пойнтов из десяти возможных, а Карреньо-Буста не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль на подаче не ошибался и выполнил девять эйсов, а Пабло шесть раз подал наывлет и допустил одну двойную ошибку. Счет личных встреч теннисистов стал 5:0 в пользу Надаля.

В четвертом раунде Australian Open Рафа сыграет или с австралийцем Ником Кирьосом (23), или с россиянином Кареном Хачановым (16).

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участников.
Мужчины. Третий круг.
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 27) – 6:1, 6:2, 6:4
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