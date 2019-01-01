Australian Open. Надаль вышел в 1/8 финала

Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43 031 250. Одиночный разряд. 128 участников.

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Первая ракетка мира, 33,-летний испанец(1) обыграл в трех партиях своего 28-летнего соотечественника(27), занимающего в мировом рейтинге 30-е место, со счетом 6:1, 6:2, 6:4.Теннисисты провели на корте 1 час 28 минут. Надаль реализовал пять брейк-пойнтов из десяти возможных, а Карреньо-Буста не сумел заработать ни одного брейк-пойнта. Рафаэль на подаче не ошибался и выполнил девять эйсов, а Пабло шесть раз подал наывлет и допустил одну двойную ошибку. Счет личных встреч теннисистов стал 5:0 в пользу Надаля.В четвертом раунде Australian Open Рафа сыграет или с австралийцем Ником Кирьосом (23), или с россиянином Кареном Хачановым (16).Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 27) – 6:1, 6:2, 6:4