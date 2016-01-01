Australian Open. Даяна Ястремская не прошла во второй круг в парном разряде





Украинка Даяна Ястремская (№91 в парном рейтинге WTA) и ее напарница Фанни Штоляр из Венгрии (88) уступили восьмым сеяным чешке Квете Пешке (22) и голландке Деми Шуурс (14) со счетом 4:6, 2:6.



За 1 час 8 минут игрового времени Ястремская и Штоляр сделали один брейк из семи возможных и упустили четыре своих подачи. На их счету три эйса и четыре двойные ошибки, а соперницы один раз подали навылет и четыре раза ошиблись на подаче.



Напомним, в одиночном разряде Ястремская завершила выступление во втором круге,

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире Большого шлема – Открытом чемпионате Австралии по теннису (Australian Open) у женщин в парном турнире проходят матчи первого круга.Украинка(№91 в парном рейтинге WTA) и ее напарницаиз Венгрии (88) уступили восьмым сеяным чешке(22) и голландке(14) со счетом 4:6, 2:6.За 1 час 8 минут игрового времени Ястремская и Штоляр сделали один брейк из семи возможных и упустили четыре своих подачи. На их счету три эйса и четыре двойные ошибки, а соперницы один раз подали навылет и четыре раза ошиблись на подаче.Напомним, в одиночном разряде Ястремская завершила выступление во втором круге, проиграв датчанке Каролин Возняцки.