Марченко победил Недовесова и вышел во второй круг на «челленджере» в Братиславе

В Братиславе (Словакия) на турнире ATP Challenger Tour - Peugeot Slovak Open с призовым фондом 114,800 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Прошедший через квалификацию 32-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 244-е место, обыграл 247-ю ракетку мира, своего ровесника из Казахстана Александра Недовесова со счетом 7:5, 7:6(2).



За 1 час 47 минут, проведенные на корте? Марченко реализовал три брейк-пойнта из четырех, Недовесов – два из восьми. Соперники выполнили по шесть эйсов, при этом Илья допустил одну двойную ошибку, а Александр – три. В их личном противостоянии украинец вышел вперед – 3:2.



За выход в 1/8 финала Марченко поспорит с 89-й ракеткой мира, 23-летним поляком Камилом Майрчзаком.

