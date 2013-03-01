Антверпен. Энди Маррей – Стэн Вавринка: обзор финального матча (Видео)

Энди Маррей, занимающий в мировом рейтинге 243-ю строчку, в финальном матче на турнире ATP 250 - European Open нанес поражение 18-й ракетке мира, 34-летнему швейцарцу Стэну Вавринке (4, WC) со счетом

Маррей выиграл первый титул в сезоне и 46-й в карьере.



32-летний британский теннисистй, занимающий в мировом рейтинге 243-ю строчку, в финальном матче на турнире ATP 250 - European Open нанес поражение 18-й ракетке мира, 34-летнему швейцарцу(4, WC) со счетом 3:6, 6:4, 6:4 . Матч продолжался 2 часа 27 минут.Маррей выиграл первый титул в сезоне и 46-й в карьере.