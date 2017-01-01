Кубок Кремля. Надежда Киченок и Ралука Олару проиграли лидерам посева

Ралука Олару и Надежда Киченок. Фото: VTB Kremlin Cup

В Москве (Россия) на турнире WTA категории Premier - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.Украинка(№44 в парном рейтинге WTA) и ее напарница румынка(38) проиграли первой паре турнира француженке(1) и венгерке(3). Матч продолжался 1 час 42 минуты и завершился в пользу Младенович и Бабош со счетом 6:3Ю 7:6(8).На счету Киченок и Олару два брейка, три эйса и восемь двойных ошибок, а их соперницы сделали четыре брейка, четыре эйса и допустили три двойные ошибки.