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Кубок Кремля. Надежда Киченок и Ралука Олару проиграли лидерам посева
Кубок Кремля. Надежда Киченок и Ралука Олару проиграли лидерам посеваРалука Олару и Надежда Киченок. Фото: VTB Kremlin Cup
В Москве (Россия) на турнире WTA категории Premier  - VTB Kremlin Cup с призовым фондом $790,000 в парном разряде проходят матчи 1/4 финала.

Украинка Надежда Киченок (№44 в парном рейтинге WTA) и ее напарница румынка Ралука Олару (38) проиграли первой паре турнира француженке Кристине Младенович (1) и венгерке Тимее Бабош (3). Матч продолжался 1 час 42 минуты и завершился в пользу Младенович и Бабош со счетом 6:3Ю 7:6(8).

На счету Киченок и Олару два брейка, три эйса и восемь двойных ошибок, а их соперницы сделали четыре брейка, четыре эйса и допустили три  двойные ошибки.
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