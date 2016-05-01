На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Ухань. Мугуруса стала соперницей Свитолиной и другие результаты
В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходят матчи первого круга.

26-я ракетка мира, 25-летняя испанка Гарбинье Мугуруса одержала победу над 33-летней китаянкой Пен Шуай (WC), занимающей в мировом рейтинге 102-е место, со счетом 6:3, 6:2.

За 1 час 9 минут, проведенные на корте, Мугуруса взяла четыре подачи соперницы и отыграла все пять ее брейк-пойнтов. Гарбинье выполнила семь эйсов и допустила три двойные ошибки, а Шуай один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии испанка лидирует со счетом 3:0.

За выход в четвертьфинал турнира Мугуруса сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая посеяна под третьим номером и первый круг пропускает. На данный момент в их противостоянии минимальное преимущество у украинки - 5:4.

Теннис. WTA Premier 5 - Wuhan Open.  Открытые корты.  Хард. Призовой фонд 2,828,000. 64 участницы. 
Первый круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Пен Шуай (Китай, WC) – 6:3, 6:2
Моника Пуиг (Пуэро-Рико) – Анжелика Кербер (Германия, 11) – 7:6, 5:7, 6:1
Каролин Возняцки (Дания, 13) – Се Су Вей (Тайвант) – 7:6, 1:6, 2:6
Софья Кенин (США, 15) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:2, 7:6
Светлана Кузнецова (Россия, Q) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:1, 1:0 Rt
Кристина Макхэйл (США, Q) – Анастасия Севастова (Латвия, 14) – 4:6, 6:3, 6:3
Онс Жабер (Тунис, LL) – Донна Векич (Хорватия, 16) – 4:6, 6:3, 6:3
Ван Яфань (Китай) – Лорен Дэвис (США, Q) – 4:6, 6:4, 4:0 Rt
Петра Мартич (Хорватия) – Кристина Младенович Франция) – 6:2, 6:2
Анманда Анисимова (США) – Саманта Стосур (WC) – 6:3, 3:6, 6:3
Ребекка Петерсон (Швеция, LL) – Камила Джорджи (Италия) – 6:2 Rt
Элисе Мертенс (Бельгия) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:0
Мари Боузкова (Чехия) – Тамара Зиданшек (Словения, LL) – 6:1, 6:3


Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Дубай. Мугуруса стала соперницей Свитолиной
Ролан Гаррос. Мугуруса стала соперницей Свитолиной
Гонконг. Мугуруса стартовала с победы и другие результаты
Мугуруса отдала Халеп один гейм в финале турнира в Цинциннати
Рим. Мугуруса отдала один гейм Макаровой и вышла в третий круг
Цинциннати. Мугуруса обыграла Кузнецову и стала первой полуфиналисткой
Мугуруса не пробилась в &#188; финала турнира в Дохе
Cан-Хосе. Дарья Касаткина стала соперницей Элины Свитолиной
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Ухань. Мугуруса стала соперницей Свитолиной и другие результаты
Ташкент. Катарина Завацкая вышла во второй круг
Ташкент. Катерина Бондаренко не прошла во второй круг
Ухань. Козлова в стартовом матче проиграла Риске
Рейтинг ATP. Стаховский потерял один пункт

Последние новости спорта

17:51

Женская сборная Украины по боксу отказалась от участия в ЧМ в России 51 | Бокс

17:27

Ухань. Мугуруса стала соперницей Свитолиной и другие результаты 65 | Теннис

16:27

Поветкин хочет провести следующий бой против Фьюри 73 | Бокс

16:15

Менеджеры НБА сравнили «Клипперс» и «Лейкерс» 76 | Баскетбол

15:59

Министр спорта РФ пояснил, из-за чего РУСАДА подозревается в подтасовке допинг-проб 80 | Новости спорта

15:47

Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за манипуляций с допинг-пробами 79 | Новости спорта

15:40

В Греции задержали сирийских мигрантов, выдающих себя волейбольной командой из Украины 73 | Новости спорта

15:27

Ташкент. Катарина Завацкая вышла во второй круг 83 | Теннис

14:41

Костевич и Коростылев – серебряные призеры ЧЕ в миксте по стрельбе из пистолета на 25 м (+Видео) 99 | Стрельба / Главные новости спорта

14:12

Шарль Леклер: Не ожидал, что Себастьян меня опередит, в тот момент было обидно 88 | Формула-1

Все новости

ВИДЕО

С.Петербург. Медведев - Чорич: обзор финального матча (Видео)

Ухань. Ястремская – Томлянович: обзор матча первого круга (Видео)

Себастьян Феттель одержал первую победу за 392 дня (+Видео)

Осака. Наоми Осака – Анастасия Павлюченкова: обзор финального матча (Видео)

Формула-1. Гран-при Сингапура. Авария Боттаса на первой тренировке (Видео)

Сауль Альварес vs Сергей Ковалев: первая дуэль взглядов (Видео)

Фьюри vs Уаллин (Видео боя)



Топ-новости недели

Костевич и Коростылев – серебряные призеры ЧЕ в миксте по стрельбе из пистолета на 25 м (+Видео)
Формула-1. Феттель выиграл Гран-при Сингапура
Дарья Блашко выиграла спринт на летнем чемпионате Украины по биатлону
Артем Тищенко выиграл спринт на летнем чемпионате Украины по биатлону
Волейбол. ЧЕ-2019 (муж). Сборная Украины обыграла Бельгию и вышла в 1/4 финала и другие результаты


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Сентябрь 2019 (394)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)
Апрель 2019 (421)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги