Ухань. Мугуруса стала соперницей Свитолиной и другие результаты

В Ухане (Китай) на турнира WTA категории Premier 5 - Wuhan Open с призовым фондом $2,828,000 проходят матчи первого круга.



26-я ракетка мира, 25-летняя испанка Гарбинье Мугуруса одержала победу над 33-летней китаянкой Пен Шуай (WC), занимающей в мировом рейтинге 102-е место, со счетом 6:3, 6:2.



За 1 час 9 минут, проведенные на корте, Мугуруса взяла четыре подачи соперницы и отыграла все пять ее брейк-пойнтов. Гарбинье выполнила семь эйсов и допустила три двойные ошибки, а Шуай один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии испанка лидирует со счетом 3:0.



За выход в четвертьфинал турнира Мугуруса сразится с украинкой Элиной Свитолиной, которая посеяна под третьим номером и первый круг пропускает. На данный момент в их противостоянии минимальное преимущество у украинки - 5:4.



Теннис. WTA Premier 5 - Wuhan Open. Открытые корты. Хард. Призовой фонд 2,828,000. 64 участницы.

Первый круг

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Пен Шуай (Китай, WC) – 6:3, 6:2

Моника Пуиг (Пуэро-Рико) – Анжелика Кербер (Германия, 11) – 7:6, 5:7, 6:1

Каролин Возняцки (Дания, 13) – Се Су Вей (Тайвант) – 7:6, 1:6, 2:6

Софья Кенин (США, 15) – Анастасия Павлюченкова (Россия) – 6:2, 7:6

Светлана Кузнецова (Россия, Q) – Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:1, 1:0 Rt

Кристина Макхэйл (США, Q) – Анастасия Севастова (Латвия, 14) – 4:6, 6:3, 6:3

Онс Жабер (Тунис, LL) – Донна Векич (Хорватия, 16) – 4:6, 6:3, 6:3

Ван Яфань (Китай) – Лорен Дэвис (США, Q) – 4:6, 6:4, 4:0 Rt

Петра Мартич (Хорватия) – Кристина Младенович Франция) – 6:2, 6:2

Анманда Анисимова (США) – Саманта Стосур (WC) – 6:3, 3:6, 6:3

Ребекка Петерсон (Швеция, LL) – Камила Джорджи (Италия) – 6:2 Rt

Элисе Мертенс (Бельгия) – Катержина Синякова (Чехия) – 6:4, 6:0

Мари Боузкова (Чехия) – Тамара Зиданшек (Словения, LL) – 6:1, 6:3





