US Open. Гаэль Монфис – Пабло Андухар: обзор матча четвертого круга (Видео)

Гаэль Монфис в матче 1/8 финала на Открытом чемпионате США по теннису одержал победу над своим ровесником из Испании Пабло Андухаром, занимающим в рейтинге ATP 70-е место со счетом

За путевку в полуфинал US Open Гаэль Монфис поспорит с итальянцем Маттео Берреттини.



13-я ракетка мира французв матче 1/8 финала на Открытом чемпионате США по теннису одержал победу над своим ровесником из Испании, занимающим в рейтинге ATP 70-е место со счетом 6:1, 6:2, 6:2 . Матч длился 1 час 26 минут.За путевку в полуфинал US Open Гаэль Монфис поспорит с итальянцем Маттео Берреттини.

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