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US Open. Джокович вышел в четвертый раунд и другие результаты
В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира серб Новак Джокович (1) вышел в 1/8 финала после победы над 27-летним американцем Денисом Кудлей (LD), занимающим в мировом рейтинге 111-е место, со счетом 6:3. 6:4, 6:2.

За 2 часа 3 минуты игрового времени Джокович взял четыре подачи Кудли и отыграл все семь его брейк-пойнтов. Соперники выполнили по шесть эйсов, при этом Новак совершил восемь двойных ошибок, а Денис – три.

За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит со швейцарцем Стэном Варинкой (23), который одолел лаки лузера Паоло Лоренци из Италии со счетом 6:4, 7:6(9), 7:6(4).

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты.  Хард. Призовой фонд $57,238,700. 128 участников.
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Кудла (США, LD) – 6:3, 6:4, 6:2
Стэн Вавринка (Швейцария, 23) – Паоло Лоренци (Италия, LL) – 6:4, 7:6(9), 7:6(4)

Доминик Кёпфер (Германия, Q) – Николоз Басилашвили (Грузия, 17) – 6:3, 7:6(5), 4:6, 6:1
Даниил Медведев (Россия, 5) – Фелисиано Лопес (Испания) – 7:6(1), 4:6, 7:6(7), 6:4

Алекс де Минор (Австралия) – Кеи Нишикори  (Япония, 7) – 6:2, 6:4, 2:6, 6:3
Григор Димитров (Болгария) – Камиль Майхшак (Польша, LL) – 7:5, 7:6(8), 6:2
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