US Open. Джокович вышел в четвертый раунд и другие результаты

Теннис. ATP. Grand Slam - US Open. Нью-Йорк (США). Открытые корты. Хард. Призовой фонд $57,238,700. 128 участников.

В Нью-Йорке (США) на Открытом чемпионате США по теннису с призовым фондом $57,238,700 у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Действующий чемпион турнира, первая ракетка мира серб(1) вышел в 1/8 финала после победы над 27-летним американцем(LD), занимающим в мировом рейтинге 111-е место, со счетом 6:3. 6:4, 6:2.За 2 часа 3 минуты игрового времени Джокович взял четыре подачи Кудли и отыграл все семь его брейк-пойнтов. Соперники выполнили по шесть эйсов, при этом Новак совершил восемь двойных ошибок, а Денис – три.За выход в четвертьфинал турнира Джокович поспорит со швейцарцем(23), который одолел лаки лузераиз Италии со счетом 6:4, 7:6(9), 7:6(4).Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Кудла (США, LD) – 6:3, 6:4, 6:2Стэн Вавринка (Швейцария, 23) – Паоло Лоренци (Италия, LL) – 6:4, 7:6(9), 7:6(4)Доминик Кёпфер (Германия, Q) – Николоз Басилашвили (Грузия, 17) – 6:3, 7:6(5), 4:6, 6:1Даниил Медведев (Россия, 5) – Фелисиано Лопес (Испания) – 7:6(1), 4:6, 7:6(7), 6:4Алекс де Минор (Австралия) – Кеи Нишикори (Япония, 7) – 6:2, 6:4, 2:6, 6:3Григор Димитров (Болгария) – Камиль Майхшак (Польша, LL) – 7:5, 7:6(8), 6:2