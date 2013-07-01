Джокович: Снимаю шляпу перед Медведевым, он один из лучших игроков в мире

Сегодня, 14:43 0 | Теннис

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал полуфинальный матч на «Мастерсе» в Цинциннати (США), в котором он уступил россиянину Даниилу Медведеву со счётом



«Думаю, что провёл действительно хороший матч», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP Tour. - Может быть, в третьем сете при счёте 1:0 я мог бы действовать немного лучше, но когда соперник выполняет подачу со скоростью 128 миль в час, не делает слишком много двойных ошибок и бежит за каждым мячом, надо просто снять шляпу и поздравить его. Он заслуженно выиграл матч.



Медведев пробивается в топ-5. Он, безусловно, один из лучших игроков в мире. Его игра однозначно стала сильнее после Открытого чемпионата Австралии. Улучшился его форхенд, он прибавил в движении. Я не так часто сталкивался с игроками, которые делают такую большую ставку на вторую подачу и просто выполняют две первые подачи подряд в течение длительного периода времени».



За титул на «Мастерсе» в Цинциннати» Медведев сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном. Первая ракетка мира сербпрокомментировал полуфинальный матч на «Мастерсе» в Цинциннати (США), в котором он уступил россиянинусо счётом 6:3, 3:6, 3:6 . Джокович сложил полномочия действующего чемпиона турнира.«Думаю, что провёл действительно хороший матч», — приводит слова Джоковича официальный сайт ATP Tour. - Может быть, в третьем сете при счёте 1:0 я мог бы действовать немного лучше, но когда соперник выполняет подачу со скоростью 128 миль в час, не делает слишком много двойных ошибок и бежит за каждым мячом, надо просто снять шляпу и поздравить его. Он заслуженно выиграл матч.Медведев пробивается в топ-5. Он, безусловно, один из лучших игроков в мире. Его игра однозначно стала сильнее после Открытого чемпионата Австралии. Улучшился его форхенд, он прибавил в движении. Я не так часто сталкивался с игроками, которые делают такую большую ставку на вторую подачу и просто выполняют две первые подачи подряд в течение длительного периода времени».За титул на «Мастерсе» в Цинциннати» Медведев сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.