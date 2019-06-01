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Цинциннати. Кузнецова - Барти: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Россиянка Светлана Кузнецова (WC), занимающей в мировом рейтинге 153-е место, в матче 1/2 финала на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) одержала победу над лидером посева, второй ракеткой мира австралийкой Эшли Барти со счетом 6:2, 6:4. Матч продолжался 1 час 8 минут.
В финале турнира Кузнецова сыграет с американкой Мэдисон Кис.



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