Цинциннати. Кузнецова - Барти: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 12:25 0 | Теннис / Видео

Светлана Кузнецова (WC), занимающей в мировом рейтинге 153-е место, в матче 1/2 финала на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) одержала победу над лидером посева, второй ракеткой мира австралийкой Эшли Барти со счетом

В финале турнира Кузнецова сыграет с американкой







Россиянка(WC), занимающей в мировом рейтинге 153-е место, в матче 1/2 финала на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) одержала победу над лидером посева, второй ракеткой мира австралийкойсо счетом 6:2, 6:4 . Матч продолжался 1 час 8 минут.В финале турнира Кузнецова сыграет с американкой Мэдисон Кис