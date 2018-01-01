Цинциннати. Зверев, Циципас и Нишикори зачехлили ракетки, Хачанов и Медведев вышли в третий круг и другие результаты

Теннис. ATP Masters - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,735,690. 56 участников.

В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters - Western & Southern Open с призовым фондом $6,735,690 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.Шестая ракетка мира, 22-летний немец, посеянный под пятым номером, проиграл в трех партиях прошедшему через квалификацию 19-летнему сербу, занимающему в рейтинге ATP 58-е место. Поединок продолжался 2 часа 18 минут и завершился в пользу серба со счетом 6:7(4), 6:2, 6:4.Зверев выиграл три гейма на приеме и проиграл шесть на своей подаче. На его счету девять эйсов и двадцать (!) двойных ошибок, а Кецманович три раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.За место в 1/4 финала Кецманович поспорит с испанцем(11), который победил американца– 6:3, 3:6, 6:1.Не смог пробиться в третий круг турнира третий сеяный грек, который проиграл 36-му номеру мирового рейтинга немцу. Матч длился за 2 часа 14 минут и завершился в пользу немца со счетом 6:4, 6:7(5), 7:6(6).За выход в четвертьфинал Штруфф сразится с россиянином(9), обыгравшим француза– 7:6(2), 6:1.Выбыл из дальнейшей борьбы и пятая ракетка мира японец(4), уступив в двух сетах своему соотечественнику, занимающему в рейтинге ATP 77-е место, со счетом 6:7(2), 4:6.Следующим соперником Нисиоки будет австралиец, который оказался сильнее американца(WC) – 7:6(3), 6:4.Испанец(11) после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо со счетом 6:3, 3:6, 6:1, стал соперником серба(1).Россиянин(Q) победил швейцарца Стэна Вавринку – 6:4, 6:4 и за выход в 1/4 финала сыграет с еще одним представителем Швейцарии –(3).Миомир Кецманович (Сербия, Q) – Александр Зверев (Германия, 7) – 6:7(4), 6:2, 6:4Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Стефанос Циципас (Греция, 3) – 6:4, 6:7(5), 7:6(6)Йосихито Нисиока (Япония, Q) – Кеи Нишикори (Япония, 6) – 7:6(2), 6:4Карен Хачанов (Россия, 8) - Ник Кирьос (Австралия) – 6:7(3), 7:6(4), 6:2Даниил Медведев (Россия, 9) – Бенуа Пэр (Франция) – 7:6(2), 6:1Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 3:6, 6:1Давид Гоффен (Бельгия, 16) – Гидо Пелья (Аргентина) – 6:1, 7:5Ришар Гаске (Франция, SR) – Федерико Дельбонис (Аргентина, LL) – 7:5, 7:6(1)Алекс де Минор (Австралия) – Райли Опелка (США, WC) – 7:6(3), 6:4Диего Шварцман (Аргентина) – Раду Албот (Молдова) – 6:4, 6:2Андрей Рублев (Россия, Q) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:4, 6:4Адриан Маннарино (Франция) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:1, 6:3Люка Пуи (Франция) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:4, 6:4