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Цинциннати. Зверев, Циципас и Нишикори зачехлили ракетки, Хачанов и Медведев вышли в третий круг и другие результаты
Александр Зверев (Германия)В Цинциннати (США) на турнире ATP категории Masters  - Western & Southern Open с призовым фондом $6,735,690 в одиночном разряде завершились матчи второго круга.

Шестая ракетка мира, 22-летний немец Александр Зверев, посеянный под пятым номером, проиграл в трех партиях прошедшему через квалификацию 19-летнему сербу Миомиру Кецмановичу, занимающему в рейтинге ATP 58-е место. Поединок продолжался 2 часа 18 минут и завершился в пользу серба со счетом 6:7(4), 6:2, 6:4.

Зверев выиграл три гейма на приеме и проиграл шесть на своей подаче. На его счету девять эйсов и двадцать (!) двойных ошибок, а Кецманович три раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.

За место в 1/4 финала Кецманович поспорит с испанцем Роберто Баутистома-Агутом (11), который победил американца Фрэнсиса Тиафо – 6:3, 3:6, 6:1.
Стефанос Циципас (Греция)Не смог пробиться в третий круг турнира третий сеяный грек Стефанос Циципас, который проиграл 36-му номеру мирового рейтинга немцу Яну-Леннарду Штруффу. Матч длился за 2 часа 14 минут и завершился в пользу немца со счетом 6:4, 6:7(5), 7:6(6).
За выход в четвертьфинал Штруфф сразится с россиянином Даниилом Медведевым (9), обыгравшим француза Бенуа Пэра – 7:6(2), 6:1.
Кеи Нишикори (Япония)Выбыл из дальнейшей борьбы и пятая ракетка мира японец Кеи Нишикори (4), уступив в двух сетах своему соотечественнику Йосихито Нисиоке, занимающему в рейтинге ATP 77-е место, со счетом 6:7(2), 4:6.
Следующим соперником Нисиоки будет австралиец Алекс де Минор, который оказался сильнее американца Райли Опелка (WC) – 7:6(3), 6:4.
Роберто Баутиста-Агут (Испания)Испанец Роберто Баутиста-Агут (11) после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо со счетом 6:3, 3:6, 6:1, стал соперником серба Новака Джоковича (1).
Андрей Рублев (Россия)Россиянин Андрей Рублев (Q) победил швейцарца Стэна Вавринку  – 6:4, 6:4 и за выход в 1/4 финала сыграет с еще одним представителем Швейцарии – Роджером Федерером (3).

Теннис. ATP  Masters  - Western & Southern Open. Цинциннати (США). Хард. Призовой фонд $6,735,690. 56 участников. 
Второй круг
Миомир Кецманович (Сербия, Q) – Александр Зверев (Германия, 7) – 6:7(4), 6:2, 6:4
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Стефанос Циципас (Греция, 3) – 6:4, 6:7(5), 7:6(6)
Йосихито Нисиока (Япония, Q) – Кеи Нишикори (Япония, 6) – 7:6(2), 6:4
Карен Хачанов (Россия, 8) - Ник Кирьос (Австралия) – 6:7(3), 7:6(4), 6:2
Даниил Медведев (Россия, 9) – Бенуа Пэр (Франция) – 7:6(2), 6:1
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 3:6, 6:1
Давид Гоффен (Бельгия, 16) – Гидо Пелья (Аргентина) – 6:1, 7:5
Ришар Гаске (Франция, SR) – Федерико Дельбонис (Аргентина, LL) – 7:5, 7:6(1)
Алекс де Минор (Австралия) – Райли Опелка (США, WC) – 7:6(3), 6:4
Диего Шварцман (Аргентина) – Раду Албот (Молдова) – 6:4, 6:2
Андрей Рублев (Россия, Q) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 6:4, 6:4
Адриан Маннарино (Франция) – Михаил Кукушкин (Казахстан) – 6:1, 6:3
Люка Пуи (Франция) – Денис Шаповалов (Канада) – 6:4, 6:4
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