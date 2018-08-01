Цинциннати. Барти обыграла Шарапову и вышла в третий круг

Вчера, 23:28 41 | Теннис

В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,944,486 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Вторая ракетка мира, 23-летняя австралийка Эшли Барти, посеянная под первым номером, взяла верх над 32-летней россиянкой Марией Шараповой (WC), занимающей в мировом рейтинге 97-е место, со счетом 6:4, 6:1.



Теннисистки играли 1 час 27 минут. На счету Барти четыре брейка, шесть эйсов и три двойные ошибки. Шарапова сделала один брейк, четыре эйса и совершила шесть двойных ошибок. Благодаря этой победе австралийка стала лидером их личного противостояния – 2:1.



За место в 1/4 финала Барти сыграет с эстонкой Анетт Контавейт, которая победила польку Игу Свёнтек (Q) - 6:4, 7:6(2)



Теннис. WTA. Premier 5. Цинциннати (США) Хард. Призовой фонд $2,830,000. 56 участниц.

Второй круг

Эшли Барти (австралия, 1) – Мария Шарапова (Россия, WC) – 6:4, 6:1

Анетт Контавейт (Эстония) – Ига Свёнтек (Польша, Q) – 6:4, 7:6(2) В Цинциннати (США) на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open с призовым фондом $ 2,944,486 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Вторая ракетка мира, 23-летняя австралийка, посеянная под первым номером, взяла верх над 32-летней россиянкой(WC), занимающей в мировом рейтинге 97-е место, со счетом 6:4, 6:1.Теннисистки играли 1 час 27 минут. На счету Барти четыре брейка, шесть эйсов и три двойные ошибки. Шарапова сделала один брейк, четыре эйса и совершила шесть двойных ошибок. Благодаря этой победе австралийка стала лидером их личного противостояния – 2:1.За место в 1/4 финала Барти сыграет с эстонкой, которая победила польку Игу Свёнтек (Q) - 6:4, 7:6(2)Эшли Барти (австралия, 1) – Мария Шарапова (Россия, WC) – 6:4, 6:1Анетт Контавейт (Эстония) – Ига Свёнтек (Польша, Q) – 6:4, 7:6(2)