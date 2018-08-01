Цинциннати. Винус Уильямс – Кики Бертенс: обзор матча второго круга (Видео)

Сегодня, 12:18 0 | Теннис / Видео

Винус Уильямс, занимающая в мировом рейтинге 65-е место, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) нанесла поражение пятой ракетке мира голландке Кики Бертенс со счетом

В третьем круге турнира соперницей Уильямс станет победительница матча Виктория Азаренко (Беларусь) – Донна Векич (Хорватия).



Американская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 65-е место, в матче второго круга на турнире WTA категории Premier 5 - Western & Southern Open в Цинциннати (США) нанесла поражение пятой ракетке мира голландкесо счетом 6:3, 3:6, 7:6(4) . Теннисистки провели на корте 2 час 17 минут.В третьем круге турнира соперницей Уильямс станет победительница матча Виктория Азаренко (Беларусь) – Донна Векич (Хорватия).