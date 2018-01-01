Надаль отдал Медведеву 3 гейма в финале «Мастерса» в Монреале

Теннис. ATP Masters - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $6 338 885. 56 участников.

В Монреале (Канада) на турнире ATP категории Masters - Coupe Rogers с призовым фондом $6,338, 885 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Вторая ракетка мира, 33-летний испанец, посеянный под первым номером, разгромил 23-летнего россиянина, занимающего в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:3, 6:0.Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Надаль реализовал четыре брейк-пойнта из восьми возможных и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Медведева. Навылет Рафаэль не подал ни разу и допустил одну двойную ошибку против пяти эйсов и пяти двойных у Даниила. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.Надаль защитил свой чемпионский титул, выиграв третий турнир в сезоне-2019 и 83-й в карьере. За победу на «Мастерсе» в Монреале ему полагается 1000 рейтинговых очков и $1,049,040 призовых.Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Даниил Медведев (Россия, 8) – 6:3, 6:0