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Надаль отдал Медведеву 3 гейма в финале «Мастерса» в Монреале
Надаль отдал Медведеву 3 гейма в финале «Мастерса» в МонреалеВ Монреале (Канада) на турнире ATP категории Masters  - Coupe Rogers с призовым фондом $6,338, 885 в одиночном разряде состоялся финальный матч. 

Вторая ракетка мира, 33-летний испанец Рафаэль Надаль, посеянный под первым номером, разгромил 23-летнего россиянина Даниила Медведева, занимающего в мировом рейтинге девятое место, со счетом 6:3, 6:0.

Теннисисты провели на корте 1 час 10 минут. Надаль реализовал четыре брейк-пойнта из восьми возможных и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Медведева. Навылет Рафаэль не подал ни разу и допустил одну двойную ошибку против пяти эйсов и пяти двойных у Даниила. Ранее теннисисты друг с другом не встречались.

Надаль защитил свой чемпионский титул, выиграв третий турнир в сезоне-2019 и 83-й в карьере. За победу на «Мастерсе» в Монреале ему полагается 1000 рейтинговых очков и $1,049,040 призовых.

Теннис. ATP  Masters  - Coupe Rogers. Монреаль (Канада). Хард. Призовой фонд $6 338 885. 56 участников. 
Финал
Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Даниил Медведев (Россия, 8) – 6:3, 6:0
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