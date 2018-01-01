Уимблдон. Шестая ракетка Циципас не пробился во второй круг

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участников.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходят матчи первого круга.Шестая ракетка мира, 20-летней грек(7) проиграл в пяти сетах 30-летнему итальянцу, занимающему в рейтинге ATP 89-ю строчку. Матч продолжался 3 часа 23 минуты и завершился в пользу итальянца со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:7(8), 6:3.Циципас реализовал два брейк-аойнта из десяти возможных, Фаббьяно – пять из одиннадцати. Стефанос выполнил одиннадцать эйсов и допустил семь двойных ошибок против одного эйса и четырех двойных у итальянца. Теперь счет их личных встреч стал равный – 1:1.За выход в третий раунд соревнований Фаббьяно поспорит с хорватом, который был сильнее итальянца(Q) – 6:4,) – 6:4, 7:6(4).Томас Фаббьяно (Италия) – Стефанос Цициавс (Греция, 7) – 6:4, 3:6, 6:4, 6:7(8), 6:3Иво Карлович (Хорватия) – Андреа Арнабольди (Италия, Q) – 6:4, 6:4, 7:6(4)