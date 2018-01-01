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Уимблдон. Даяна Ястремская вышла во второй круг
Уимблдон. Даяна Ястремская вышла во второй кругВ Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходят матчи первого круга.

35-я ракетка мира, 19 летняя украинка Даяна Ястремская обыграла 27-летнюю итальянку Камилу Джорджи, занимающую в рейтинге WTA 42-е место, со счетом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 8 минут. Ястремская выиграла семь геймов на подаче Джорджи и проиграла четыре на своей. Даяна пять раз подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. На счету Камилы два эйса и восемь двойных. За счет активных действий украинка выиграла 21 розыгрыш и совершила 24 невынужденные ошибки против 10/26 соответственно у итальянки. Ранее теннисистки не встречались.
Для Ястремской это дебют в основной сетке взрослого Уимблдона,

За выход в третий раунд соревнований Ястремская сыграет против американки Софии Кенин (27), которая победила австралийку Астру Шарму – 6:4, 6:2.

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Женщины. Первый круг.
Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:3
Софья Кенин (США, 27) – Астра Шарма (Австралия) – 6:4, 6:2
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