Уимблдон. Даяна Ястремская вышла во второй круг

Теннис. Grand Slam. The Championships, Wimbledon. Лондон (Великобритания). Трава. Призовой фонд ?14,245,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Лондоне (Великобритания) на третьем в сезоне турнире «Большого шлема» - Уимблдоне проходят матчи первого круга.35-я ракетка мира, 19 летняя украинкаобыграла 27-летнюю итальянку, занимающую в рейтинге WTA 42-е место, со счетом 6:3, 6:3.Матч продолжался 1 час 8 минут. Ястремская выиграла семь геймов на подаче Джорджи и проиграла четыре на своей. Даяна пять раз подала навылет и допустила столько же двойных ошибок. На счету Камилы два эйса и восемь двойных. За счет активных действий украинка выиграла 21 розыгрыш и совершила 24 невынужденные ошибки против 10/26 соответственно у итальянки. Ранее теннисистки не встречались.Для Ястремской это дебют в основной сетке взрослого Уимблдона,За выход в третий раунд соревнований Ястремская сыграет против американки(27), которая победила австралийку– 6:4, 6:2.Даяна Ястремская (Украина) – Камила Джорджи (Италия) – 6:3, 6:3Софья Кенин (США, 27) – Астра Шарма (Австралия) – 6:4, 6:2