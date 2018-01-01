Истбурн. Каролина Плишкова - Кики Бертенс: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Сегодня, 18:04 0 | Теннис / Видео

Каролина Плишкова, посеянная под вторым номером, стала финалисткой турнира WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne, разгромив свою ровесницу из Нидерландов Кики Бертенс (3), занимающую в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 6:1, 6:2. Поединок продолжался 56 минут.

В финале Плишкова сразится с немкой



Третья ракетка мира, 27-летняя чешка, посеянная под вторым номером, стала финалисткой турнира WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne, разгромив свою ровесницу из Нидерландов(3), занимающую в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 6:1, 6:2. Поединок продолжался 56 минут.В финале Плишкова сразится с немкой Анжеликой Кербер (4/WC).