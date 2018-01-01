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Истбурн. Каролина Плишкова - Кики Бертенс: обзор матча 1/2 финала (Видео)
Третья ракетка мира, 27-летняя чешка Каролина Плишкова, посеянная под вторым номером, стала финалисткой турнира WTA категории Premier - Aegon International Eastbourne, разгромив свою ровесницу из Нидерландов Кики Бертенс (3), занимающую в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 6:1, 6:2. Поединок продолжался 56 минут.
В финале Плишкова сразится с немкой Анжеликой Кербер (4/WC).

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