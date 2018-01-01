Галле. Роджер Федерер – Давид Гоффен: обзор финального матча (Видео)

Сегодня, 20:16 0 | Теннис / Видео

Роджер Федерер, посеянный под первым номером обыграл в финале турнира ATP500 - NOVENTI OPEN в Галле (Германия) бельгийца Давида Гоффена занимающего в мировом рейтинге 33-е место, со счетом

Федерер завоевал третий титул в сезоне, десятый в Галле и 102-й в карьере. Для Роджера турнир в Галле - первый турнир, который он выиграл 10 раз.



Третья ракетка мира швейцарец, посеянный под первым номером обыграл в финале турнира ATP500 - NOVENTI OPEN в Галле (Германия) бельгийцазанимающего в мировом рейтинге 33-е место, со счетом 7:6(2), 6:1 Федерер завоевал третий титул в сезоне, десятый в Галле и 102-й в карьере. Для Роджера турнир в Галле - первый турнир, который он выиграл 10 раз.