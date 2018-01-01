Ролан Гаррос. Халеп - Свентек: обзор матча четвертого круга (Видео)

Сегодня, 12:17 43 | Теннис / Видео



За выход в полуфинал турнира Халеп сыграет с американкой Амандой Анисимовой, которая обыграла испанку Алёну Большову-Задойнову (Q) – 6:3, 6:0.



Действующая чемпиона «Ролан Гаррос», третья ракетка мира румынка Симона Халеп (3) вышла в четвертьфинал, разгромив за 45 минут 18-летнюю польку Игу Свентек, занимающую в рейтинге WTA 104-ю строчку со счетом 6:1, 6:0 За выход в полуфинал турнира Халеп сыграет с американкой Амандой Анисимовой, которая обыграла испанку Алёну Большову-Задойнову (Q) – 6:3, 6:0.