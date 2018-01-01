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Ролан Гаррос. Нишикори - Пэр: обзор матча четвертого круга (Видео)
Седьмая ракетка мира  японец Кеи Нишикори вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2019 одолев француза Бенуа Пэра, занимающего в рейтинге ATP 38-е место, за 4 часа в пяти сетах со счетом 6:2, 6:7(8), 6:2, 6:7(8), 7:5.
За выход в полуфинал турнира Нишикори поспорит с действующим чемпионом турнира, испанцем Рафаэлем Надалем.

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