Ролан Гаррос. Нишикори - Пэр: обзор матча четвертого круга (Видео)

Сегодня, 12:05 55 | Теннис / Видео

Седьмая ракетка мира японец Кеи Нишикори вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2019 одолев француза Бенуа Пэра, занимающего в рейтинге ATP 38-е место, за 4 часа в пяти сетах со счетом 6:2, 6:7(8), 6:2, 6:7(8), 7:5.

За выход в полуфинал турнира Нишикори поспорит с действующим чемпионом турнира, испанцем Рафаэлем Надалем.



