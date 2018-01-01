Ролан Гаррос. Александр Зверев стал соперником Джоковича по 1/4 финала и другие результаты

Сегодня, 20:07 0 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.



Пятая ракетка мира, 22-летний немец Александр Зверев (5) взял верх в четырех партиях над 32-летним итальянцем Фабио Фоньини (9), занимающим в мировом рейтинге 12-е место, со счетом 3:6, 6:2, 6:2, 7:6(5).



Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. Зверев сделал пять брейков и упустил две своих подачи. Александр выполнил 14 эйсов и совершил 12 двойных ошибок, а Фоньини два раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу немца.



В четвертьфинале Звереву предстоит сразиться с первой ракеткой мира, сербом



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.



Четвертый круг

Александр Зверев (Германия, 5) – Фабио Фоньини (Италия, 9) – 3:6, 6:2, 6:2, 7:6(5)

Кеи Нишикори (Япония, 7) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:2, 6:7, 6:2, 6:7, 7:5

Доминик Тим (Австрия, 4) – Гаэль Монфис (Франция, 14) – 6:4, 6:4, 6:2 В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Пятая ракетка мира, 22-летний немец(5) взял верх в четырех партиях над 32-летним итальянцем(9), занимающим в мировом рейтинге 12-е место, со счетом 3:6, 6:2, 6:2, 7:6(5).Теннисисты провели на корте 2 часа 55 минут. Зверев сделал пять брейков и упустил две своих подачи. Александр выполнил 14 эйсов и совершил 12 двойных ошибок, а Фоньини два раза подал навылет и пять раз ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал 3:1 в пользу немца.В четвертьфинале Звереву предстоит сразиться с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем Александр Зверев (Германия, 5) – Фабио Фоньини (Италия, 9) – 3:6, 6:2, 6:2, 7:6(5)Кеи Нишикори (Япония, 7) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:2, 6:7, 6:2, 6:7, 7:5Доминик Тим (Австрия, 4) – Гаэль Монфис (Франция, 14) – 6:4, 6:4, 6:2