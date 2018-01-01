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Ролан Гаррос. Федерер вышел в 1/8 финала
Ролан Гаррос. Федерер вышел в 1/8 финалаВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец Роджер Федерер одержал победу над 20-летним норвежцем Каспером Руудом, занимающим в мировом рейтинге 63-е место, со счетом 6:3, 6:1, 7:6(8).

За 2 часа 11 минут игрового времени Федерер сделал пять брейков и не удержал одну свою подачу. На счету Роджера одиннадцать эйсов и три двойные ошибки, а Рууд два раза подал навылет и совершил шесть двойных ошибок. 

За выход в четвертьфинал турнира Федерер сыграет с победителем матча Николя Маю (Франция, WC) – Леонардо Майер (Аргентина).

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.
Третий  круг
Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Каспер Рууд (Норвегия, 63) – 6:3, 6:1, 7:6(8)
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