Ролан Гаррос. Федерер вышел в 1/8 финала

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000 Одиночный разряд. 128 участников.



В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у мужчин в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Третья ракетка мира, 37-летний швейцарецодержал победу над 20-летним норвежцем, занимающим в мировом рейтинге 63-е место, со счетом 6:3, 6:1, 7:6(8).За 2 часа 11 минут игрового времени Федерер сделал пять брейков и не удержал одну свою подачу. На счету Роджера одиннадцать эйсов и три двойные ошибки, а Рууд два раза подал навылет и совершил шесть двойных ошибок.За выход в четвертьфинал турнира Федерер сыграет с победителем матча Николя Маю (Франция, WC) – Леонардо Майер (Аргентина).Роджер Федерер (Швейцария, 3) – Каспер Рууд (Норвегия, 63) – 6:3, 6:1, 7:6(8)