Ролан Гаррос. Цуренко за три часа пробилась в третий круг

Сегодня, 15:12 6 | Теннис

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



27-я ракетка мира, 30-летняя украинка Леся Цуренко в упорной борьбе переиграла 26-летнюю сербку Александру Крунич, занимающую в мировом рейтинге 76-е место, со счетом 5:7, 7:5, 11:9.



Поединок продолжался 3 часа 3 минуты. Отметим, что матч начался вчера, но был остановлен из-за наступления темноты.

Цуренко реализовала одиннадцать брейк-пойнтов из 19-ти возможных, Крунич – десять из 17-ти. Леся ни разу не подала навылет и совершила восемь двойных ошибок, а Александра выполнила один эйс при четырех двойных ошибках. Это была третья победа украинки в четырех встречах с Крунич.



В третьем круге соперницей Цуренко будет третья ракетка мира румынка



Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.

Второй круг

Леся Цуренко (Украина, 27) - Александра Крунич (Сербия) – 5:7, 7:5, 11:9 В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.27-я ракетка мира, 30-летняя украинкав упорной борьбе переиграла 26-летнюю сербку, занимающую в мировом рейтинге 76-е место, со счетом 5:7, 7:5, 11:9.Поединок продолжался 3 часа 3 минуты. Отметим, что матч начался вчера, но был остановлен из-за наступления темноты.Цуренко реализовала одиннадцать брейк-пойнтов из 19-ти возможных, Крунич – десять из 17-ти. Леся ни разу не подала навылет и совершила восемь двойных ошибок, а Александра выполнила один эйс при четырех двойных ошибках. Это была третья победа украинки в четырех встречах с Крунич.В третьем круге соперницей Цуренко будет третья ракетка мира румынка Симона Халеп Леся Цуренко (Украина, 27) - Александра Крунич (Сербия) – 5:7, 7:5, 11:9