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Ролан Гаррос. Цуренко за три часа пробилась в третий круг
Ролан Гаррос. Цуренко за три часа пробилась в третий кругВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

27-я ракетка мира, 30-летняя украинка Леся Цуренко в упорной борьбе переиграла 26-летнюю сербку Александру Крунич, занимающую в мировом рейтинге 76-е место, со счетом 5:7, 7:5, 11:9. 

Поединок продолжался 3 часа 3 минуты. Отметим, что матч начался вчера, но был остановлен из-за наступления темноты.
Цуренко реализовала одиннадцать брейк-пойнтов из 19-ти возможных, Крунич – десять из 17-ти. Леся ни разу не подала навылет и совершила восемь двойных ошибок, а Александра выполнила один эйс при четырех двойных ошибках. Это была третья победа украинки в четырех встречах с Крунич. 

В третьем круге соперницей Цуренко будет третья ракетка мира румынка Симона Халеп.

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Второй круг
Леся Цуренко (Украина, 27) - Александра Крунич (Сербия) – 5:7, 7:5, 11:9
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