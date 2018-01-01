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Ролан Гаррос. Серена Уильямс вышла в третий круг
Ролан Гаррос. Серена Уильямс вышла в третий кругВ Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема  - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин проходят матчи второго круга.

Десятая ракетка мира, 37-летняя американка Серена Уильямс вышла в третий круг после победы над 27-летней японкой Куруми Нарой, занимающей в рейтинге WTA 238-ю строчку, со счетом 6:3, 6:2.

За 1 час 7 минут, проведенные на корте Уильямс взяла три подачи соперницы и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Серены десять эйсов при одной двойной ошибке, а Куруми два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались. 

За выход в 1/8 финала Серена сыграет против своей соотечественницы Софьи Кенин, которая вышла в третий круг на отказе канадки Бьянки Андрееску (22).

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд  € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.
Второй круг
Серена Уильямс (США, 10) – Куруми Нара (Япония, Q) – 6:3, 6:2
Софья Кенин (США) – Бьянка Андрееску (Канада, 22) – Rt
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