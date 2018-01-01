Ролан Гаррос. Серена Уильямс вышла в третий круг

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.



В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин проходят матчи второго круга.Десятая ракетка мира, 37-летняя американкавышла в третий круг после победы над 27-летней японкой, занимающей в рейтинге WTA 238-ю строчку, со счетом 6:3, 6:2.За 1 час 7 минут, проведенные на корте Уильямс взяла три подачи соперницы и не позволила ей заработать ни одного брейк-пойнта. На счету Серены десять эйсов при одной двойной ошибке, а Куруми два раза подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.За выход в 1/8 финала Серена сыграет против своей соотечественницы, которая вышла в третий круг на отказе канадки(22).Серена Уильямс (США, 10) – Куруми Нара (Япония, Q) – 6:3, 6:2Софья Кенин (США) – Бьянка Андрееску (Канада, 22) – Rt