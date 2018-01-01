Ролан Гаррос. Свитолина обыграла Винус Уильямс и во втором круге сыграет с Козловой

Теннис. Grand Slam. Roland Garros. Париж (Франция). Грунт (открытые корты). Призовой фонд € 42 661 000. Одиночный разряд. 128 участниц.

В Париже (Франция) на втором в сезоне турнире Большого шлема - Открытом чемпионате Франции по теннису у женщин в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Девятая ракетка мира, 24-летняя украинкананесла поражение 38-летней американке, занимающей в мировом рейтинге 52-е место, со счетом 6:3, 6:3.За 1 час 13 минут игрового времени Свитолина реализовала семь брейк-пойнтов из одиннадцати, Уильямс – четыре из семи. Элина ни разу не подала навылет, активно выиграла 16 розыгрышей и допустила три двойные и 15 невынужденных ошибок. На счету Винус один эйс, 15 виннерсов, три двойные и 34 невынужденные ошибки. Благодаря победе украинка вышла в лидеры их личного противостояния – 2:1.Во втором круге Свитолиной предстоит сыграть со своей соотечественницей, занимающей в мировом рейтинге 67-е место, которая за полтора часа обыграла прошедшую через квалификацию американкусо счетом 6:2, 7:6(5).Элина Свитолина (УУкраина, 9) – Винус Уильямс (США) – 6:3, 6:3Катерина Козлова (Украина) – Бернарда Пера (США) - 6:2, 7:6(5)