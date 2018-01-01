Цуренко потерпела поражение на старте «Премьера» в Риме

Теннис. WTA Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia. Рим (Италия). Грунт. Призовой фонд €3,452,538. 56 участниц

В Риме (Италия) на турнире WTA категории Premier 5 - Internazionali BNL d'Italia с призовым фондом €3,452,538 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.26-я ракетка мира, 29-летняя украинкане смогла преодолеть барьер первого круга, проиграв 24-летней представительнице Казахстана, занимающей в мировом рейтинге 38-е место. Поединок продолжался 1 час 23 минуты и завершился в пользу Путинцевой со счетом 6:4, 6:2.Цуренко реализовала три брейк-пойнта из пяти возможных, ни разу не подала навылет и допустила три двойные ошибки. Путинцева сделала шесть брейков, один эйс и дважды ошиблась на подаче. После этой встречи Путинцева стала лидером личного противостояния с Цуренко – 3:2.Во втором круге соперницей Путинцевой будет чешка Петра Квитова, которая получила второй номер посева и первый круг пропускает.Юлия Путинцева (Казахстан) – Леся Цуренко (Украина) – 6:4, 6:2