Доминик Тим не пробился в 1/4 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло

Теннис. ATP Masters - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд €5,585,030. 56 участников

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Пятая ракетка мира, 25-летний австриец, посеянный под четвертым номером, потерпел поражение от 28-летнего серба, занимающего в мировом ркейтинге 48-ю позицию. Поединок продолжался 1 час 32 минуты и завершился в пользу серба со счетом 6:3, 6:3.Тим взял две подачи Лайовича и упустил пять своих. Доминик ни разу не подал навылет и дважды ошибся на подаче против одного эйса и двух двойных у Душана. Это была первая победа серба в шести в встречах с австрийцем.Соперником Лайовича в 1/4 финала будет итальянец(Q), который победил британца– 6:2, 7:5.Ранее Лайович и Сонего еще не встречались.Душан Лайович (Сербия) – Доминик Тим, (Австрия, 4) – 6:3, 6:3Лоренцо Сонего (Италия , Q) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:2, 7:5