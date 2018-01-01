Надаль не пустил Димитрова в 1/4 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло

Теннис. ATP Masters - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд €5,585,030. 56 участников

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира, 32-летний испанец(2) в двух сетах обыграл 27-летнего болгарина, занимающего в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:4, 6:1.Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. За это время Надаль взял четыре подачи Димитрова и не удержал одну свою. Рафаэль один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче против трех эйсов и четырех двойных ошибок у Григора. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 12:1.За выход в полуфинал соревнований Надаль поспорит с аргентинцем, который выбил из борьбы итальянца(11) – 6:4, 4:6, 6:4.На данный момент в личном противостоянии Надаля и Пелья впереди испанец – 2:0.Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:1Гидо Пелья (Аргентина) – Марко Чеккинато (Италия, 11) – 6:4, 4:6, 6:4