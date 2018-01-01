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Надаль не пустил Димитрова в 1/4 финала на «Мастерсе» в Монте-Карло
Надаль не пустил Димитрова в 1/4 финала на «Мастерсе» в Монте-КарлоВ Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде проходят матчи третьего  круга. 

Действующий чемпион турнира, вторая ракетка мира, 32-летний испанец Рафаэль Надаль (2) в двух сетах обыграл 27-летнего болгарина Григора Димитрова, занимающего в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:4, 6:1.

Теннисисты провели на корте 1 час 34 минуты. За это время Надаль взял четыре подачи Димитрова и не удержал одну свою. Рафаэль один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче против трех эйсов и четырех двойных ошибок у Григора. Теперь в их личном противостоянии испанец лидирует со счетом 12:1.

За выход в полуфинал соревнований Надаль поспорит с аргентинцем Гидо Пелья, который выбил из борьбы итальянца Марко Чеккинато (11) – 6:4, 4:6, 6:4.

На данный момент в личном противостоянии Надаля и Пелья впереди испанец – 2:0.

Теннис. ATP Masters - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд €5,585,030. 56 участников 
Третий круг
Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:1
Гидо Пелья (Аргентина) – Марко Чеккинато (Италия, 11) – 6:4, 4:6, 6:4
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