Монте-Карло. Циципас проиграл Медведеву в третьем круге

Сегодня, 18:03 0 | Теннис

В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Восьмая ракетка мира, 20-летний грек Стефанос Циципас (6) потерпел поражение от 23-летнего россиянина Дмитрия Медведева (10), занимающего в мировом рейтинге 14-е место. Поединок длился 1 час 45 минут и завершился в пользу россиянина со счетом 6:2, 1:6, 6:4.



Циципас реализовал три брейк-пойнта из четырех возможных, Медведев – четыре из восьми. Оба соперника выполнили по два эйса, при этом Стефанос допустил две двойные ошибки, а Дмитрий – три. Это была уже четвертая победа россиянина в четырех встречах с греком.



В четвертьфинале Медведеву предстоит сразиться с сербом



Теннис. ATP Masters - Rolex Monte-Carlo Masters. Монте-Карло (Монако). Грунт. Призовой фонд €5,585,030. 56 участников

Третий круг

Даниил Медведев (Россия, 10) – Стефанос Циципас (Греция, 6) – 6:2, 1:6, 6:4 В Монте-Карло (Монако) на турнире ATP категории Masters - Rolex Monte-Carlo Masters c призовым фондом €5,585,030 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.Восьмая ракетка мира, 20-летний грек(6) потерпел поражение от 23-летнего россиянина(10), занимающего в мировом рейтинге 14-е место. Поединок длился 1 час 45 минут и завершился в пользу россиянина со счетом 6:2, 1:6, 6:4.Циципас реализовал три брейк-пойнта из четырех возможных, Медведев – четыре из восьми. Оба соперника выполнили по два эйса, при этом Стефанос допустил две двойные ошибки, а Дмитрий – три. Это была уже четвертая победа россиянина в четырех встречах с греком.В четвертьфинале Медведеву предстоит сразиться с сербом Новаком Джоковичем . В их личном противостоянии лидирует Новак – 3:0.Даниил Медведев (Россия, 10) – Стефанос Циципас (Греция, 6) – 6:2, 1:6, 6:4