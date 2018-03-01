Индиан-Уэллс. Победа Свитолиной над Барти: обзор матча 1/8 финала (Видео)

Вчера, 11:17 169 | Теннис / Видео





В четвертфинале Свитолина сыграет против 61-й ракетки мира Маркеты Вондроушовой из Чехии. Украинка является лидером их противостояния – 2:0.





Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира WTA категории Premier Mandatory - BNP Paribas Open, победив австралийку Эшли Барти со счетом 7:6(8), 5:7, 6:4 В четвертфинале Свитолина сыграет против 61-й ракетки мира Маркеты Вондроушовой из Чехии. Украинка является лидером их противостояния – 2:0.