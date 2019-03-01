Акапулько. Александр Зверев вышел в полуфинал

Теннис. ATP500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $1,931,110. Одиночный разряд. 32 участника.

В Акапулько (Мексика) на турнире ATP500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC с призовым фондом $1,931,110 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Третья ракетка мира, 21-летний немец(2) одержал победу в двух партиях над 20-летним австралийцем(5), занимающим в рейтинге ATP 26-е место, со счетом 6:4, 6:4.Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Зверев сделал два брейка и не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта. Александр выполнил 13 эйсов и допустил одну двойную ошибку, а де Минор один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Теперь в их противостоянии немец лидирует со счетом 4:0.В полуфинале Зверев сыграет против британца, который был сильнее американца(SF) – 6:3, 6:2.Ранее Зверев и Норри не встречались.Александр Зверев (Германия, 2) – Алекс де Минор (Австралия, 5) – 6:4, 6:4Кэмерон Норри (Великобритания) – Маккензи Макдональд (SF) – 6:3, 6:2