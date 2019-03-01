Акапулько. Кирьос не пустил Вавринку в полуфинал

Теннис. ATP500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC. Акапулько (Мексика). Хард. Призовой фонд $1,931,110. Одиночный разряд. 32 участника.

В Акапулько (Мексика) на турнире ATP500 - Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC с призовым фондом $1,931,110 в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.23-летний австралиец, занимающий в мировом рейтинге 72-е место, в трех сетах сломил сопротивление 42-й ракетки мира, 33-летнего швейцарцасо счетом 7:5, 6:7(3), 6:4.Поединок продолжался 2 часа 31 минуту. Кирьос взял три подачи Вавринки и упустил одну свою. На счету победителя семь эйсов и две двойные ошибки, а Стэн 15 раз подал навылет и совершил четыре двойные ошибки. Благодаря этой победе австралиец сравнял счет по личным встречам с Вавринкой – 3:3.Соперник Кирьоса по полуфиналу определится в матче между его соотечественником Джоном Миллманом ( 8) и американцем Джоном Иснером (3).Ник Кирьос (Австралия) – Стэн Вавринка (Швейцария) – 7:5, 6:7(3), 6:4