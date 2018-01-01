Рафаэль Надаль стал вторым полуфиналистом Australian Open

Сегодня, 14:51 0 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся второй четвертьфинальный матч.



Вторая ракетка мира, 32-летний испанец Рафаэль Надаль в трех сетах победил 21-летнего американца Фрэнсиса Тиафо, занимающего в рейтинге ATP 39-е место, со счетом 6:3, 6:4, 6:2.



За 1 час 47 минут игрового времени Надаль реализовал четыре из восьми возможных брейк-пойнтов и отыграл оба брейк-пойнта, имевшиеся у Тиафо. На подаче соперники не ошибались, при этом Рафаэль выполнил одиннадцать эйсов. а Фрэнсис – 13. Ранее теннисисты не встречались.



За выход в финал турнира Надаль поспорит с греком



Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

1/4 финала

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:4, 6:2 В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде состоялся второй четвертьфинальный матч.Вторая ракетка мира, 32-летний испанецв трех сетах победил 21-летнего американца, занимающего в рейтинге ATP 39-е место, со счетом 6:3, 6:4, 6:2.За 1 час 47 минут игрового времени Надаль реализовал четыре из восьми возможных брейк-пойнтов и отыграл оба брейк-пойнта, имевшиеся у Тиафо. На подаче соперники не ошибались, при этом Рафаэль выполнил одиннадцать эйсов. а Фрэнсис – 13. Ранее теннисисты не встречались.За выход в финал турнира Надаль поспорит с греком Стефаносом Циципасом Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Фрэнсис Тиафо (США) – 6:3, 6:4, 6:2