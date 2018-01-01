Australian Open. Надаль обыграл Бердыха и вышел в 1/4 финала

Сегодня, 12:52 0 | Теннис

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.



Вторая ракетка мира, 32-летний испанец Рафаэль Надаль (2) стал четвертьфиналистом после победы над 57-м номером мирового рейтинга, 33-летним чехом Томашем Бердыхом со счетом 6:0, 6:1, 7:6(4).



Теннисисты играли 2 часа 5 минут. Надаль сделал пять брейков и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Бердыха. Соперники выполнили по пять эйсов, при этом Рафаэль допустил одну двойную ошибку, а Томаш – три. Теперь счет их личных встреч стал 23:4 в пользу испанца.



В четвертьфинале соперником Надаля будет американец Фрэнсис Тиафо, который нанес поражение болгарину Григору Димитрову - 7:5, 7:6(6), 6:7(1), 7:5.





Теннис. Australian Open. Grand Slam. Мельбурн (Австралия). Хард. Призовой фонд $43.054.000. Одиночный разряд. 128 участников.

Четвертый круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) –Томаш Бердых (Чехия) – 6:0, 6:1, 7:6(4)

Фрэнсис Тиафо (США) – Григор Димитров (Болгария) – 7:5, 7:6(6), 6:7(1), 7:5



(Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 25) – 6:3, 6:4, 4:6, 6:0

Даниил Медведев (Россия, 15) – Давид Гоффен (Бельгия, 21) – 6:2, 7:6(3), 6:3

В Мельбурне (Австралия) на первом в сезоне турнире серии Большого шлема - Australian Open у мужчин в одиночном разряде проходят матчи четвертого круга.Вторая ракетка мира, 32-летний испанец(2) стал четвертьфиналистом после победы над 57-м номером мирового рейтинга, 33-летним чехомсо счетом 6:0, 6:1, 7:6(4).Теннисисты играли 2 часа 5 минут. Надаль сделал пять брейков и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Бердыха. Соперники выполнили по пять эйсов, при этом Рафаэль допустил одну двойную ошибку, а Томаш – три. Теперь счет их личных встреч стал 23:4 в пользу испанца.В четвертьфинале соперником Надаля будет американец, который нанес поражение болгарину- 7:5, 7:6(6), 6:7(1), 7:5.Рафаэль Надаль (Испания, 2) –Томаш Бердых (Чехия) – 6:0, 6:1, 7:6(4)Фрэнсис Тиафо (США) – Григор Димитров (Болгария) – 7:5, 7:6(6), 6:7(1), 7:5 Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Шаповалов (Канада, 25) – 6:3, 6:4, 4:6, 6:0Даниил Медведев (Россия, 15) – Давид Гоффен (Бельгия, 21) – 6:2, 7:6(3), 6:3