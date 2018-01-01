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Даяна Ястремская: Агрессивность - это мое натуральное состояние
Даяна Ястремская: Агрессивность - это мое натуральное состояниеТретья ракетка Украины Даяна Ястремская в интервью порталу «Большой теннис Украины» подвела итоги сезона 2018 года.

- Даяна, у тебя получился интересный сезон. В начале года ты стартовала на 177-й позиции, а завершила на 58-й, да еще и с титулом WTA в коллекции. Как оценишь сезон-2018 для себя? 
- Не думаю, что начало сезона было удачным для меня и таким, каким я бы хотела его видеть. Но уже сейчас могу сказать уверенно, что это был очень хороший опыт, мы работали над изменениями в моей игре, и я довольна, что смогла проявить себя в конце сезона.

В течение года была проделана большая работа. Каждый тренер, работавший со мной, дал мне знания, дал часть своего опыта, которые я смогла перенять, сложить все воедино и начать использовать. Я считаю, что это наш общий успех. Отдельно хотела бы отметить работу в моей команде Валерия Кутузова, который является моим наставником с детства и всегда дает очень много полезных советов.

- Во второй половине сезона стало известно о твоей работе с Жюстин Энен и ее командой. Какая роль самой Жюстин в твоей подготовке?
- Жюстин - мой консультант. Мне с ней очень комфортно, я понимаю ее, она чувствует меня, мою игру. Пожалуй, где-то мы похожи характером. Она невероятный трудоголик. И очень дисциплинированный профессионал.

- Многие специалисты отмечают твой агрессивный стиль тенниса. Ты всегда хотела играть именно первым номером, и не пытаются ли твои наставники немного сбавлять твою агрессию на корте?
- Я с детства агрессивная, во всех смыслах (смеется). Поэтому, скажу откровенно, агрессивность - это мое натуральное состояние. Сбавлять мою агрессию никто не хочет, но обучают меня, как правильно ею управлять и находить нужный баланс на корте.

- Стоит отметить, что также ты очень эмоциональна на корте. Практически всегда в движении. В жизни, за кортом, ты такой же активный человек или отличаешься от Даяны на корте?
- Отличаюсь, потому что устаю после матчей (смеется). А вообще, да, такая же активная, час пройдёт после матча и я снова ищу приключений (смеется). Но когда нужно, я могу выключить энерджайзера и быть милой и нежной девушкой.

- Даяна, на следующий год ты обеспечила себе основную сетку всех турниров Большого Шлема. Ты уже выиграла три титула ITF на грунте, побывала в финале юниорского Уимблдона и взяла турнир WTA на харде. Какое же покрытие для тебя комфортнее всего?
- Знаете, я всегда говорила, что трава, но сейчас вынуждена признать, что реально не знаю! Это и вправду странно, но я чувствую себя везде комфортно! Единственное, на грунте, конечно, приходится побольше поработать ножками и головкой (смеется).

- После турниров в Гонконге и Люксембурге в Украине началась настоящая Даяномания. Ты почувствовала повышенное внимание к себе, и насколько тебе нравится быть в центре внимания?
- Конечно, почувствовала. Было много поздравлений и очень много теплых слов. Внимание - это всегда приятно! Особенно для девушки. Но важно уметь вовремя абстрагироваться от всего.

- Титул в Гонконге сделал тебя самой молодой украинкой побеждавшей на турнирах WTA, ты опередила здесь самую титулованную на сегодня теннисистку Элину Свитолину. Важны ли для тебя такого рода рекорды и достижения?
- Думаю, конечно, важны! Это всегда здорово ставить новые рекорды и покорять новые вершины. Но все же я стараюсь не зацикливаться на достижениях слишком сильно.

- Какие отличия предстоят в подготовке к новому сезону? Как и где она будет проходить?
- Сейчас буду работать четыре недели в Академии Жюстин в Бельгии. По сравнению с прошлыми годами есть одно отличие - со мной вся моя команда, полностью в сборе.

- Где планируешь открывать новый сезон? 
- После предсезонки в Бельгии я проведу неделю дома в Одессе и улечу уже дорабатывать предсезонную подготовку в Австралию. Первый турнир будет в Брисбене и там же вновь встречу Новый год. Обычно там в 12 встречаем Новый год и быстро спать, так как уже утром начинаются матчи. Но обязательно утром свяжусь с родными в Одессе, и поздравим друг друга с нашим родным Новым годом.

- Ты пока не выступала за сборную Украины в Кубке Федерации. Очень многие болельщики мечтают тебя увидеть в команде. Есть ли в твоих планах участие в командном турнире?
- Я считаю, что на сегодняшний день есть более сильные и опытные игроки в Украине, чем я. В свое время я отыграла за сборную Украины все детские и юниорские чемпионаты. Так что, всему своё время.
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