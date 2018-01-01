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19:24 Уайлдер: Если бы Усик был умным, он остался бы в крузервейте 104 | Бокс

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18:11 Итоговый чемпионат ATP. Александр Зверев победил Роджера Федерера и стал первым финалистом 87 | Теннис

17:02 Мария Музычук стала бронзовым призером ЧМ по шахматам 98 | Шахматы / Главные новости спорта

16:29 Россияне Степанова и Букин – победители домашнего этапа Гран-при по фигурному катанию среди танцоров 152 | Фигурное катание