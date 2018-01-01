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Итоговый чемпионат ATP. Александр Зверев победил Роджера Федерера и стал первым финалистом
Итоговый чемпионат ATP. Александр Зверев победил Роджера Федерера и стал первым финалистомВ Лондоне (Великобритания) на Итоговом турнире ATP с призовым фондом $8,500,000 в одиночном разряде состоялся первый полуфинальный матч. 

Третья ракетка мира, 37-летний швейцарец Роджер Федерер (2) потерпел поражение от 21-летнего немца Александра Зверева (3), занимающего в мировом рейтинге пятое место. Поединок продолжался 1 час 35 минут и завершился в пользу немца со счетом 7:5, 7:6(5).

Федерер реализовал один брейк-пойнт из трех, Зверев – два из двух. На счету Роджера три эйса при отсутствии двойных ошибок, а Александр семь раз подал навылет и один раз ошибся на подаче. Благодаря этой победе Зверев сравнял счет по личным встречам с Федерером – 3:3.

Соперник Зверева по финалу определится в матче между сербом Новаком Джоковичем и южноафриканцем Кевином Андерсоном.

Теннис. ATP. Итоговый турнир. Лондон (Великобритания). Крытые корты, хард. Призовой фонд $8,500,000. Одиночный разряд. 8 участников.
1/2 финала
Александр Зверев (Германия, 3) - Роджер Федерер (Швейцария, 1) – 7:5, 7:6(5)
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