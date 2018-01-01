Кубок Федерации. Сборная Украины выступит в Польше

6-9 февраля 2019 состоятся поединки командного турнира в Первой группе Евро-Африканской зоны. Соревнования группового этапа пройдут в Великобритании (Бат) и Польше (Зелёна-Гура).По результатам жеребьевки сборная Украины, которой в 2018 году не удалось сохранить прописку во Второй Мировой группе, отправится в Польшу, где выступят команды группы А (Украина, Польша, Россия, Эстония, Болгария, Дания, Швеция).Команды группы В сыграют на кортах в Великобритании (Сербия, Хорватия, Великобритания, Венгрия, Турция, Словения, Греция, Грузия).Отметим, что 7 участников в группе А и 8 участников в группе В делят для матчей группового этапа (на 4 и 3 команды в группе А и по 4 команды в группе В).В этом сезоне «сине-желтые» под руководством капитана Михаила Филимы проиграли сборным Австралии (2-3) и Канады (2-3). В этом году за сборную дебютировала Марта Костюк, а Дарья Лопатецкая впервые попала в заявку взрослой команды в Кубке Федерации.