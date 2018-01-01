Тим проиграл Эбдену во втором круге на «Мастерсе» в Шанхае

Теннис. ATP. Masters 1000 - Rolex Shanghai Masters. Шпнхай (Китай). Открытые корты, хард. Призовой фонд $9,219,970. Одиночный разряд. 56 участников.

В Шанхае (Китай) на турнире ATP категории Masters 1000 -Rolex Shanghai Masters с призовым фондом $9,219,970 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Седьмая ракетка мира, 25-летний австриец(6) в упорной борьбе потерпел поражение от 30-летнего австралийца, занимающего в рейтинге ATP 51-е место. Поединок продолжался 2 часа 45 минут и завершился в пользу австралийца со счетом 6:4, 6:7(8), 7:6(4).По ходу встречи у соперников было по девять брек-пойнтов, из которых Тим реализовал три, а Эбден – четыре. На подаче теннисисты допустили по три двойные ошибки, при этом Доминик выполнил 12 эйсов, а Мэттью – 14. Ранее они не встречались.За выход в 1/4 финала турнира Эбден поспорит с немцем, который переиграл венгра- 6:4, 6:7(3), 7:6(5).Мэттью Эбден (Австралия) – Доминик Тим (Австрия, 6) – 6:4, 6:7(8), 7:6(4)Петер Гоёвчик (Германия) – Мартон Фуксович (Венгрия) – 6:4, 6:7(3), 7:6(5)