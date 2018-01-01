Свитолина потерпела поражение на старте турнира в Ухане

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09:35 Ташкент. Катерина Козлова стартовала с победы над лидером посева 111 | Теннис / Главные новости спорта
09:21 Кулинич – 12-я на ЧМ в «разделке» среди юниорок; Марк Падун – 17-й в «разделке» среди «андеров» 91 | Велоспорт
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