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09:35 Ташкент. Катерина Козлова стартовала с победы над лидером посева 111 | Теннис / Главные новости спорта

09:21 Кулинич – 12-я на ЧМ в «разделке» среди юниорок; Марк Падун – 17-й в «разделке» среди «андеров» 91 | Велоспорт

08:35 Свитолина потерпела поражение на старте турнира в Ухане 128 | Теннис

07:59 Женская и мужская сборные Украины стартовали с побед на Всемирной шахматной олимпиаде 117 | Шахматы

18:03 Женская сборная Украины едет за победой на шахматную Олимпиаду 224 | Шахматы

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16:59 Уайлдер обязан дать добро на бой с Джошуа до поединка с Фьюри — ультиматум Хирна 164 | Бокс

16:27 Юрай Санитра: О летнем чемпионате Украины и готовности спортсменов 147 | Биатлон