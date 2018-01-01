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Санкт-Петербург. Доминик Тим стал вторым финалистом
Санкт-Петербург. Доминик Тим стал вторым финалистомВ Санкт-Петербурге (Россия) на турнире ATP World Tour 250 - St. Petersburg Open с призовым фондом $1,241,850 состоялся второй полуфинальный матч. 

Восьмая ракетка мира, 25-летний австриец Доминик Тим, посеянный под первым номером, одержал победу над 30-летним испанцем Роберто Баутистом-Агутом (5), занимающим в мировом рейтинге 26-е место, со счетом 6:4, 6:3,

За 1 час 25 минут, проведенные на корте, Тим выиграл два гейма на подаче Баутиста-Агута и отыграл его единственный брейк-пойнт. На счету Доминика 15 эйсов и одна двойная ошибка, а соперник один раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Это была первая победа австрийца в четырех встречах с испанцем.

В финале соперником Тима будет словак Мартин Клижан. В их противостоянии лидирует словак – 3:0.

Теннис. ATP World Tour 250 - St. Petersburg Open. Санкт- Петербург (Россия). Хард. Призовой фонд $1,241,850. Одиночный разряд. 28 участников.
1/2 финала
Доминик Тим (Австрия, 1) – Роберто Баутиста-Агут (Испания, 5) - 6:4, 6:3
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