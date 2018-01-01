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Наоми Осака стала чемпионкой US Open, победив Серену Уильямс
Наоми Осака стала чемпионкой US Open, победив Серену УильямсВ ночь на 9 сентября в Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) у женщин состоялся финальный матч.

19-я ракетка мира, 20-летняя японка Наоми Осака (20) уверенно обыграла 36-летнюю американку Серену Уильямс (17), занимающую в мировом рейтинге 26-е место, со счетом 6:2, 6:4.

Матч продолжался 1 час 19 минут. Осака реализовала четыре брейк-пойнта из пяти, Уильямс – один из шести.  Наоми выполнила шесть эйсов, 16 виннерсов и допустила одну двойную и 14 невынужденных ошибок. На счету американки три эйса, 21 виннерc, шесть двойных и 21 невынужденная ошибка.

Для Осаки эта победа стала первой на турнирах «Большого шлема» и принесла ей 2000 рейтинговых очков и $3,800,000 призовых.

Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.
1/2 финала. Женщины.
Наоми Осака (Япония, 20) — Серена Уильямс (США, 17) — 6:2, 6:4
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