US Open. Мэдисон Кис победила Суарес-Наварро и вышла в полуфинал

Сегодня, 07:45 0 | Теннис

В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин состоялся последний четвертьфинальный матч.



14-я ракетка мира, 23-летняя американка Мэдисон Кис (14) одержала победу над 24-м номером мирового рейтинга, 30-летней испанкой Карлой Суарес Наварро (30) со счетом 6:4, 6:3.



Теннисистки играли 1 час 23 минуты. За это время Кис взяла две подачи Суарес Наварро и отыграла оба ее брейк-пойнта. Мэдисон выполнила шесть эйсов и допустила три двойные ошибки, а Карла на подаче не ошибалась и один раз подала навылет.



За выход в финал турнира Кис поспорит с японкой Наоми Осакой (20), которая



Теннис. Grand Slam. US Open. Нью-Йорк (США). Хард. Призовой фонд $53,000,000. Одиночный разряд. 128 участниц.

1/4 финала. Женщины.

Мэдисон Кис (США, 14) - Карла Суарес-Наварро (Испания, 30) — 6:4, 6:3 В Нью-Йорке (США) на четвертом в сезоне турнире «Большого шлема» - Открытом чемпионате США по теннису (US Open) с призовым фондом $53,000,000 у женщин состоялся последний четвертьфинальный матч.14-я ракетка мира, 23-летняя американка(14) одержала победу над 24-м номером мирового рейтинга, 30-летней испанкой(30) со счетом 6:4, 6:3.Теннисистки играли 1 час 23 минуты. За это время Кис взяла две подачи Суарес Наварро и отыграла оба ее брейк-пойнта. Мэдисон выполнила шесть эйсов и допустила три двойные ошибки, а Карла на подаче не ошибалась и один раз подала навылет.За выход в финал турнира Кис поспорит с японкой Наоми Осакой (20), которая победила украинку Лесю Цуренко.Мэдисон Кис (США, 14) - Карла Суарес-Наварро (Испания, 30) — 6:4, 6:3